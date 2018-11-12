Правообладатели начали создавать базу пиратских ссылок

Правообладатели приступили к заполнению баз данных пиратских ссылок в рамках антипиратского меморандума. Об этом сообщил глава "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.

По его словам, полноценный реестр будет создан не ранее, чем через три месяца, передает ТАСС.

1 ноября правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru, Rambler и Кинопоиском меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков.

Правообладатели создадут реестр, где будут указывать страницы сайтов с пиратской информацией. Интернет-сервисы будут сверяться с ним и исключать эти ссылки из поисковой выдачи.

Ранее в правительстве РФ заявили, что антипиратское законодательство необходимо усовершенствовать после конфликта "Яндекса" с правообладателями.