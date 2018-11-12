В Тюмени "СибНАЦ" вернул сотрудникам долг по зарплате в 64 миллиона

"Сибирский научно-аналитический центр" "СибНАЦ" вернул сотрудникам многомиллионный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По состоянию на 20 июля, у предприятия были долги по зарплате за вторую половину апреля, май и июнь. Долг по зарплате, "отпускным" и перед уволенными работниками превысил 49 млн руб. Прокуратура через суд потребовала заплатить рабочим деньги. В адрес и.о. гендиректора внесено представление об устранении нарушений, компания попала под "административку". Гострудинспекция оштрафовала ее на 50 тыс. руб.

Из-за невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. Позже старые долги по зарплате погашали, при этом появлялись новые. В сентябре работникам заплатили 15,5 млн руб., а на днях перевели еще 49 млн руб. Сейчас им должны за вторую половину сентября и первую половину октября.

Напомним, ранее в Арбитражный суд Тюменской области ушел иск о банкротстве предприятия. Его подали Федеральная налоговая служба и управление ФНС по Тюменской области, следует из документов картотеки суда. Сумма требований - 122,7 млн руб. Иск на текущий момент не принят к производству. Отметим, директор центра, Анатолий Брехунцов, - почетный нефтяник, почетный гражданин области.