Порошенко хочет внести изменения в конституцию Украины из-за выборов в ДНР и ЛНР

Украинский президент Петр Порошенко в связи с выборами в ДНР и ЛНР предложил подготовить изменения в конституцию страны по децентрализации.

"Мы быстро подготовим сейчас изменения в конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент", - сказал он.

При этом что именно предлагает Порошенко, осталось непонятным. Весной 2014 года он тоже обещал провести реформу децентрализации, но никаких дополнительных прав регионы не получили, а Украина осталась унитарной страной с управлением из Киева.