Психологи нашли связь между соцсетями и психическими расстройствами

Длительное времяпрепровождение в социальных сетях способствует развитию депрессии и повышает чувство одиночества. Такой вывод сделали психологи из Пенсильванского университета в США.

Исследование проводилось при участии 143 студентов. Их разделили на две группы.

Одной из них разрешили пользоваться социальными сетями в том же объеме, в котором они это делают всегда, а второй группе выделили только 10 минут в день на использование социальных сетей.

Через три недели студенты из второй группы высказали меньше признаков депрессии, передает Regnum.

Ученые считают, что те, кто много времени проводит в социальных сетях, подсознательно сравнивают себя с теми, кто якобы живет лучше на страницах Instagram и Facebook.

Отметим, ранее был найден ген, ответственный за депрессию.

Международный коллектив ученых обнаружил 44 вариации генов, которые влияют на развитие депрессии. При этом каждый человек обладает как минимум несколькими из них.