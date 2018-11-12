12 Ноября 2018
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Экономика В России

ЦБ РФ назвал лидирующие отрасли на теневом рынке обналички

Центробанк России раскрыл, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги. Данные опубликованы на сайте регулятора.

По итогам первого полугодия 2018 года в лидерах среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль (30%) и оптово-розничная торговля с совокупной долей 33%. Еще 21% приходится на сектор услуг.

Большинство операций по обналичиванию средств приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц (95%).

В начале года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщал, что в 2017 году из России за рубеж было выведено 78 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше, чем год назад. В целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза, отметил он.

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ЦБ РФ назвал лидирующие отрасли на теневом рынке обналички

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Теги: теневой рынок, обналичка, центробанк



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