12 Ноября 2018
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В Тюменской области приступили к разработке стратегии межрегионального НОЦ

Стратегическая сессия по вопросам создания межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) стартовала на базе Школы перспективных исследований ТюмГУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Цель - выработка концепции и обсуждение наиболее актуальных вопросов программы развития НОЦ. Напомним, участие в его создании также принимают Ямал и Югра. Губернатор Тюменской области Александр Моор, заявил, что власти уже "глубоко в этой теме".

"Напомню, три губернатора обратились с идеей создания межрегионального научно-образовательного центра к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Это уникальная заявка и, самое главное, не искусственная. Такое триединство может многое дать нашему региону. Каждый научно-образовательный центр должен быть на чем-то сконцентрирован", - заявил глава региона, отметив, что во время сессии необходимо понять, что для региона самое главное.

Напомним, НОЦ "тюменской матрешки" мог бы сконцентрироваться на основных темах с учетом специфики регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, или так называемые технологии холодного мира. Второе направление - добыча и переработка нефти и газа, нефтегазохимия, третье - все, что связано с аква и биокультурой - этим занимается юг Тюменской области, четвертое направление - решение социогуманитарных проблем.

Представители регионов отмечают, что НОЦ сыграет ключевую роль в развитии экономики, позволит радикально ускорить производство и трансфер знаний и технологий. Ориентироваться научный центр будет на запросы глобального рынка.

Школа перспективных исследований ТюмГУ, Александр Моор(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

Проект может объединить 10 вузов, семь крупных бизнес-корпораций и девять научных организаций. Идея интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, была единогласно поддержана представителями университетов на совете ректоров вузов Тюменской области в сентябре 2018 года.

Ректор ТюмГУ, председатель совета ректоров вузов Тюменской области Валерий Фальков сообщил, что в процессе пятидневной стратегической сессии планируется решить несколько задач: проверить способность к групповой деятельности всех участников организации научно-образовательного центра в регионе. Во-вторых, выстроить эффективную коммуникацию с целью выявления подлинных интересов университетов, научных организаций и индустрий.

"В ядре научно-образовательного центра лежит процесс производства и передачи знаний и технологий, выход товаров и услуг на глобальный рынок. Нам предстоит научиться превращать идеи и знания в современные технологии", - заявил он.

Отметим, что согласно указу президента, в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

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В Тюменской области приступили к разработке стратегии межрегионального НОЦ

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Теги: Школа перспективных исследований ТюмГУ, Александр Моор, НОЦ, научно-образовательный центр, тюменская матрешка



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