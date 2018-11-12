12 Ноября 2018
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Общество В России

Синоптики предсказали небывалые аномальные холода в России

Синоптики сообщили, что на Россию надвигаются небывалые аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Так, на северо-востоке России и Дальнем Востоке температура заметно опустится, а за Уралом установится морозная солнечная погода. При этом в Ненецком округе и республике Коми зима уже вступила в свои права. В центре и Поволжье похолодание ждут уже на этой неделе. На юг в скором времени тоже придут холода: атмосферный фронт принесет в регион дожди и усиленный ветер.

зима мороз термометр градусник температура -31(2009)|Фото: Накануне.ru

В Крыму будет держаться теплая ветреная погода, а вот в Красноярском крае ожидается резкая смена погоды в сторону морозов. В Сибири уже наблюдаются метели, а ночная температура ниже, чем в Якутии, пишет "ПолитЭксперт".

Напомним, недавно шведские ученые выяснили, что температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа.

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Синоптики предсказали небывалые аномальные холода в России

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Теги: холода, погода, Россия



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