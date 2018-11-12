Пьяный житель Нового Уренгоя на пешеходном переходе насмерть сбил подростка

15-летняя жительница Нового Уренгоя погибла под колесами автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского управления ГИБДД.

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Вечером 11 ноября пьяный водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не стал снижать скорость и сбил 15-летнюю девочку. От полученных травм она умерла на месте до приезда медиков.

Вскоре выяснилось, что сбил ребенка 33-летний мужчина. Он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.