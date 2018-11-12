12 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Отравление грибами: в Подмосковье умерла семья из четырех человек

В подмосковном городе Электросталь скончалась семья из четырех человек.
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Тела родителей и двоих детей, 2009 и 2016 года рождения, нашли в квартире в доме №5 на улице Победы.

Изначально считалось, что смерть людей носит криминальный характер. По другой версии, они скончались от отравления газом. Однако сотрудники газовой службы провели замеры концентрации газовых примесей в квартире, однако утечки газа не выявили.

Тогда специалисты изъяли продукты питания, которые члены семьи употребили в накануне происшествия. Предполагается, что смерть наступила из-за отравления грибами. По словам соседей, недавно глава семейства ходил в за ними в лес.

Из членов семьи в живых осталась девочка восьми лет, которая живет в интернате, сообщает РИА "Новости".

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Отравление грибами: в Подмосковье умерла семья из четырех человек

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Теги: грибы, , отравление



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