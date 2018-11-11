Россияне назвали фильм, изменивший представления о российском кинематографе

"КиноПоиск" провел опрос среди россиян и определил лучший российский фильм за последние 15 лет.

Голосование шло на странице портала в соцсети "ВКонтакте", в нем поучаствовало более 79 тысяч человек.

Зрителей просили проголосовать за ленту, которая в наибольшей степени изменила представления о российском кинематографе.

В результате первое место занял фильм "Дурак" Юрия Быкова. Он сам был признан режиссером, внесшим наибольший вклад в развитие российского кино.

"Дурак" - социальная драма о простом сантехнике, который борется с целой системой повязанных друг с другом чиновников.

Ранее более 200 кинокритиков из 43 стран составили список 100 лучший фильмов по просьбе "BBC". В рейтинг вошли сразу шесть работ советских кинорежиссеров.

Как отмечало Накануне.RU, фильмы, которые были номинированы на престижные голливудские премии от нашей страны, в список лучших работ не попали. Как и многие нашумевшие новинки отечественного кино-прома, идущие под грифом "непризнанного искусства" и современной арт-классики.