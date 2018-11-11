Рогозин, вспомнив Сталина, предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения.

Так он отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний.

По данным РИА Новости, Рогозин вспомнил случай, якобы имевший место в СССР. Он сообщил, что когда Иосифу Сталину представили бронемашину, которая должна выдержать выстрел из ППШ, то Сталин распорядился проверить ее. Инструктора посадили в машину, которую обстреляли из автомата.

"Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая", - отметил Рогозин.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза.

В июле сообщалось, что летные испытания нового российского космического корабля "Федерация", вероятно, перенесут с 2022 на 2025 год.

Планировалось, что первый беспилотный полет "Федерации" произойдет в 2022 году, беспилотный полет к Международной космической станции – в 2023 году, пилотируемый полет – в 2024 году.

Однако в настоящее время в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля.