Рогозин, вспомнив Сталина, предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

11 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновница заявила о ненужности молодежи

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника В России

Рогозин, вспомнив Сталина, предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения.

Так он отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний.

По данным РИА Новости, Рогозин вспомнил случай, якобы имевший место в СССР. Он сообщил, что когда Иосифу Сталину представили бронемашину, которая должна выдержать выстрел из ППШ, то Сталин распорядился проверить ее. Инструктора посадили в машину, которую обстреляли из автомата.

"Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая", - отметил Рогозин.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза.

В июле сообщалось, что летные испытания нового российского космического корабля "Федерация", вероятно, перенесут с 2022 на 2025 год.

Планировалось, что первый беспилотный полет "Федерации" произойдет в 2022 году, беспилотный полет к Международной космической станции – в 2023 году, пилотируемый полет – в 2024 году.

Однако в настоящее время в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рогозин, вспомнив Сталина, предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий рогозин, сталин, космонавты, система спасения, корабль федерация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 207

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети