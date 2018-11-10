Искусственный интеллект заменил 70% менеджеров "Сбербанка"

Искусственный интеллект заменил 70% менеджеров среднего звена в "Сбербанке". Глава банка Герман Греф на конференции Sberbank Data Science Day заявил, что под сокращение попали сотрудники, занимающиеся простыми решениями.

Интеллектуальная система управления "Сбербанка" способна обучаться при принятии решений, сказал Греф. Ранее банк анонсировал, что искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов.

Попавшим под сокращение сотрудникам "Сбербанк" предложил программы переобучения. Всего с начала года штат госбанка уменьшился на 14 тыс. человек.