11 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Бьюти-блогер пригрозил челябинскому магазину судом

Бьюти-блогер Андрей Петров устроил скандал в магазине косметики "Азума" в Челябинске. Визажист должен был провести мастер-класс в торговой точке, но отменил мероприятие из-за нарушений условий со стороны местных организаторов. Охранники попытались вернуть звезду инстаграма в магазин силой, передает корреспондент Накануне.RU.

Петров должен был провести несколько мастер-классов в магазине на ул. Мологвардейцев. Но, как сообщил он сам, "Азума" нарушил условия сотрудничества: "Магазин, не согласовав со мной, начал вымогать у моих зрителей покупку косметики взамен на фото со мной, хотя фото со мной должен был получить каждый бесплатно. Я устроил им там скандал, засняв все на камеру (ждите видео), после чего ушёл из магазина", - рассказал блогер.

Вернули Петрова на мастер-класс охранники магазина, они скрутили визажиста.

Уже в магазине администратор потребовала вернуть заплаченные блогеру деньги за мастер-классы.

После "освобождения" Андрей Петров отправился в полицию, он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности охранников.

"Эти 100 000 рублей, которые вы у меня украли, перед этим меня, по факту, похитив обернутся вам уголовным делом, я уже даже молчу про материальную и моральную компенсацию", - написал Петров в instagram.

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Бьюти-блогер пригрозил челябинскому магазину судом

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Теги: бьюти-блогер, Андрей Петров, Азума, мастер-класс, скандал



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