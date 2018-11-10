Александр Журавлев стал командующим войсками ЗВО
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа", — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщало Накануне.RU, командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов был назначен заместителем министра обороны России. Ранее он возглавил Главное военно-политическое управление, созданное недавно в Минобороны.