В "ВИМ-Авиа" просят погасить долги по зарплате сотрудникам из средств "Аэрофлота", выделенных на поддержку авиакомпании

В "ВИМ-Авиа" ожидают решения правительства РФ относительно возможности использовать часть оставшихся средств "Аэрофлота", выделенных на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности прекратившей полеты авиакомпании, на погашение долгов по зарплате сотрудникам. Об этом говорится в сообщении "ВИМ-Авиа", опубликованном в фейсбуке.

В авиакомпании напомнили, что 25 января в Правительстве РФ состоялось совещание, посвященное перспективам решения данного вопроса.

Приоритетной задачей для руководства "ВИМ-Авиа" на сегодняшний день является погашение долгов по заработной плате сотрудникам авиакомпании. "Суммарная задолженность за 2017 г. составляет 541 млн рублей. С учетом января эта сумма вырастет до 630 млн рублей. На совещании было обозначено, что сумм по возмещению акцизов и НДС не хватает для погашения задолженности по заработной плате. Также представители ИФНС обозначили свое намерение в рамках НК РФ провести взаимозачет части суммы по возмещению акцизов и НДС применительно к задолженности авиакомпании по федеральным налогам", - говорится в сообщении.

В конце сентября 2017 г. вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, предусматривающую предоставление ПАО "Аэрофлот" права использовать собственные средства на общую сумму, не превышающую 1,8 млрд. рублей на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа". На данный момент израсходовано около 600 млн рублей, однако Росавиация отвечала отказом на просьбу авиакомпании выделить оставшиеся средства на решение вопроса.

"Коллектив авиакомпании ожидает решения правительства РФ относительно возможности использования части оставшихся средств на погашение задолженности коллективу по заработной плате, а также на платежи, позволяющие продолжать деятельность компании, например, аренда офиса", - отмечает авиаперевозчик.