На Среднем Урале автомобиль ДПС попал в аварию: есть пострадавшие

В Свердловской области в городе Ревда 27 января произошла авария. Автомобиль ревдинского отделения ГИБДД "встретился" с автомобилем "Рено Флюенс", сообщили Накануне.RU очевидцы.

В результате аварии пострадала девушка, которая управляла "Рено Флюенс". Она получила ушиб руки.

"По информации ГИБДД, экипаж ДПС со включенными проблесковыми маячками двигался по Цветников в сторону Российской и на перекрестке с улицей Чехова столкнулся с автомобилем "Рено Флюенс". В результате столкновения патрульный автомобиль откинуло на другой припаркованный автомобиль", - пишут Ревда-инфо.ру.

"Живу в соседнем доме. Сирену они включили секунд за 8-10 до удара. Сам момент удара не видел (но слышал), видел как машина ГИБДД в заносе вылетела с перекрёстка", - пишут очевидцы.

В ГИБДД сообщили, что по результатам проверки установлена вина и водителя патрульного автомобиля, и девушки-водителя "Рено".