Златоуст и Миасс свяжет единая транспортная карта

Жители Златоуста и Миасса смогут использовать для проезда на городском транспорте двух городов транспортные карты своего муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

Такое решение принято в рамках развития агломерации "Горный Урал". Карты технически идентичны и отличаются только внешним видом и городом распространения. Списание средств происходит по действующим в каждом муниципалитете тарифам. Также присоединиться к системе и использовать транспортные карты соседей на их территориях предложено всем городам агломерации.

Также прорабатывается вопрос по внедрению "Электронного кошелька" в учебных заведениях. "Карта, которую можно будет пополнять в любом банке, как через кассы, так и онлайн, привяжут к номеру телефона родителей каждого школьника. Они смогут получать смс-оповещение о том, что ребенок зашел или вышел из школы, расплатился за обед в столовой и, сколько он при этом потратил. В этом году будем активно заниматься развитием именно этого направления", – рассказал первый заместитель главы Миасса Александр Качев.