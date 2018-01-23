В Челябинске на базе парка "Рифей" построят комплекс для современного пятиборья

На базе парка отдыха и спорта "Рифей" будут сформирован комплекс для современного пятиборья, который сможет принять приуроченные к саммитам ШОС и БРИКС соревнования по конному спорту международного уровня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский поставил задачи, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры парка "Рифей". Для этого парк необходимо доинвестировать.

"Развитие Челябинска ведется в северо-западном направлении, в ближайшие годы в этом районе появится торговый комплекс IKEA и аквапарк, будут реализованы интересные проекты в области недвижимости. Необходимо, чтобы парк отвечал всем современным и перспективным требованиям к культурному и массовому отдыху челябинцев", – подчеркнул глава области.

На базе конно-спортивного комплекса "Рифей" будут возведены физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, стадион с современными беговыми дорожками, веревочный парк, скалодором, скейт-парк, установлены уличные тренажеры, организован прокат спортинвентаря.