На полигоне в Чебаркуле танк задавил солдата

На полигоне в Чебаркуле погиб военнослужащий. Солдата придавил танк. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 17 января. Как рассказал военнослужащий войсковой части 87441, около 17 часов он вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк.

"Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Погиб военнослужащий войсковой части 89547.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека).