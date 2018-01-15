Работники "Металлиста" хотят обратиться к Путину во время его визита на Средний Урал

Работники качканарского завода "Металлист", оставшиеся без работы и зарплаты, готовы обратиться к Владимиру Путину, который в ближайшее время может посетить Свердловскую область.

"Может, получится попасть напрямую к президенту", - сообщил Накануне.RU работник предприятия, пожелавший остаться неназванным. Президент в ходе "турне по регионам" посетит Екатеринбург, правда дата пока не определена.

Ранее мы рассказывали, что в начале декабря сотрудников завода попросили не выходить на работу. Дату возвращения никто не сообщил. Зарплату выплатили только за октябрь, и то не всем. О том, чтобы получить деньги за ноябрь и декабрь, со слов заводчан, "можно даже не мечтать".

"К Раису Гарифулину (директор завода) ходили люди, когда еще работали. Во-первых, никого он не пускал, говорил, если нас что-то не устраивает - все за забор", - рассказал работник.

Напомним, ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы. Люди уже начинают увольняются, а дома сидят порядка 500 человек.

Отметим, что 12 января заседание по делу о банкротстве завода с участием ИФНС перенесли на 12 февраля. 26 января состоится ещё одно слушание, истцом выступит ПАО "Сбербанк России".