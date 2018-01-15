Работники "Металлиста" хотят обратиться к Путину во время его визита на Средний Урал

в этот день
16.01.18
01:51
В Екб.03:51
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
Главное
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 38

Работники "Металлиста" хотят обратиться к Путину во время его визита на Средний Урал
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Работники качканарского завода "Металлист", оставшиеся без работы и зарплаты, готовы обратиться к Владимиру Путину, который в ближайшее время может посетить Свердловскую область.

"Может, получится попасть напрямую к президенту", - сообщил Накануне.RU работник предприятия, пожелавший остаться неназванным. Президент в ходе "турне по регионам" посетит Екатеринбург, правда дата пока не определена.

Ранее мы рассказывали, что в начале декабря сотрудников завода попросили не выходить на работу. Дату возвращения никто не сообщил. Зарплату выплатили только за октябрь, и то не всем. О том, чтобы получить деньги за ноябрь и декабрь, со слов заводчан, "можно даже не мечтать".

"К Раису Гарифулину (директор завода) ходили люди, когда еще работали. Во-первых, никого он не пускал, говорил, если нас что-то не устраивает - все за забор", - рассказал работник.

Напомним, ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы. Люди уже начинают увольняются, а дома сидят порядка 500 человек.

Отметим, что 12 января заседание по делу о банкротстве завода с участием ИФНС перенесли на 12 февраля. 26 января состоится ещё одно слушание, истцом выступит ПАО "Сбербанк России".

Другие новости по темам: "Металлист", завод, работники, обращение к Владимиру Путину
15.01.2018 14:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 13:22 Мск
Заседание по банкротству качканарского завода "Металлист" опять перенесли

Ранее 10.01.2018 12:35 Мск
Нет ни работы, ни денег. Работникам качканарского "Металлиста" объявили о возможном скором увольнении

Ранее 18.12.2017 16:36 Мск
Работники качканарского завода "Металлист" сидят без работы

Ранее 13.12.2017 14:32 Мск
Завод "Металлист" почти выплатил долг по зарплате. "Правда, это загнало его в еще большую долговую яму"

Ранее 13.12.2017 09:46 Мск
Дело о банкротстве качканарского завода "Металлист" продолжат рассматривать уже в следующем году

Ранее 08.12.2017 10:53 Мск
Уральский завод лишился вертолета за долги перед рабочими

Ранее 22.11.2017 09:53 Мск
Служба занятости держит на контроле ситуацию с банкротством и возможной забастовкой сотрудников качканарского "Металлиста"

Ранее 16.11.2017 14:24 Мск
Дело о банкротстве качканарского "Металлиста" отложили до декабря

Ранее 15.11.2017 15:59 Мск
С больной головы на здоровую? "УВЗ никогда не подписывал с "Металлистом" никаких документов о сотрудничестве"

Ранее 15.11.2017 15:01 Мск
В Арбитражном суде рассмотрят дело о банкротстве качканарского "Металлиста"

Ранее 15.11.2017 14:40 Мск
СКР устанавливает точное число работников уральского "Металлиста", которым несколько месяцев не платили зарплату

Ранее 15.11.2017 12:50 Мск
По факту невыплаты зарплаты на уральском "Металлисте" возбуждено уголовное дело








Добавить комментарий:

Работники "Металлиста" хотят обратиться к Путину во время его визита на Средний Урал
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+