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"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло бы "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"За жестокое обращение с животными дают больше, чем прокуратура просит за гибель 10 юных спортсменов" 16 января в Ханты-Мансийском районном суде огласят приговор по делу о гибели маленьких спортсменов из Нефтеюганска. Прокуратура попросила для подсудимых небольшое наказание, что совершенно не устраивает родителей: за жестокое обращение с животными дают больше, недоумевают родственники погибших детей. Они не понимают, почему прокуратура и суд не приняли во внимание их аргументы. Не помог и приезд в регион для разбирательства председателя СКР Александра Бастрыкина. "В сухом остатке" у родителей маленьких спортсменов – непонимание и отчаяние, рассказал в интервью Накануне.RU отец погибшего в аварии ребенка Сергей Калашник.
15.01.2018
происшествия ;
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В Лангепасе ушло в суд дело главы "СМП-68", которого судят за обман дольщиков на 16 миллионов
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Готово к суду уголовное дело главы "Строительно-монтажного предприятия 68" Олега Буркина. Ему вменяют, в частности, обман дольщиков, невыплату зарплаты и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
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По версии следствия, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне № 9 Лангепаса, а также дома № 42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвиняется в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Для возмещения ущерба арестовано имущество предприятия ценой в 32 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве строительной компании "СМП-68" Арбитраж Югры отложил на 24 января 2018 г.

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15.01.2018 11:55 Мск | Лангепас | Михаил Лукашкин
13:55 Екб


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В Лангепасе ушло в суд дело главы "СМП-68", которого судят за обман дольщиков на 16 миллионов
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