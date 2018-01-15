В Лангепасе ушло в суд дело главы "СМП-68", которого судят за обман дольщиков на 16 миллионов

Готово к суду уголовное дело главы "Строительно-монтажного предприятия 68" Олега Буркина. Ему вменяют, в частности, обман дольщиков, невыплату зарплаты и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне № 9 Лангепаса, а также дома № 42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвиняется в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Для возмещения ущерба арестовано имущество предприятия ценой в 32 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве строительной компании "СМП-68" Арбитраж Югры отложил на 24 января 2018 г.