Бастующие учителя Зауралья в ближайшее время получат свои законные надбавки к зарплате

В Звериноголовском районе Зауралья, где учителя уже дважды обращались за помощью к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблем с невыплатой зарплат, выделенные дополнительно областными властями 2,7 млн рублей распределены в соответствии с нормами, об этом губернатору региона Алексею Кокорину доложил его заместитель по социальной политике Александр Карпов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом, педагоги в самое ближайшее время получат свои законные деньги.

Как отметил Карпов, чиновники проверили распределение выделенного дополнительного финансирования по каждой школе - во всех образовательных организациях средства получены и направлены на стимулирующие выплаты педагогам.

"До 18 января будут приняты обновленное общее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования Звериноголовского района и разработанные на его основе положения конкретных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В них устранят допущенные ранее нарушения, критерии распределения стимулирующих выплат будут приведены в соответствие с действующими нормативными актами", - добавил Карпов.

Алексей Кокорин в ответ на доклад своего заместителя ответил, что при выявлении каких-то новых нарушений будут приняты жесткие кадровые решения.

"С каждым педагогом должна быть проведена разъяснительная работа, чтобы они знали, что зарплата начисляется в соответствии с существующим законодательством. Если будут выявлены нарушения, будут приняты жесткие кадровые меры и произведены дополнительные выплаты", - сказал Алексей Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требуют разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев.