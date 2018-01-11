Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок

Педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требуют разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы.

На видео говорит один из учителей сельской школы Владимир Кочеулов - за его спиной в знак солидарности расположились еще 12 педагогов. Все они утверждают, что если надбавки не будут выплачены, то с 22 января никто из педагогов не выйдет на работу.

Как отмечают работники образования, выявленные недочеты в работе сотрудников местного отдела образования прошли мимо закона - никто не понес ответственность. Экономист, на которого "спустили всех собак", перешел на должность бухгалтера в администрации района, по сути, не потеряв ни в зарплатных деньгах, ни в статусе должности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, первое видео учителя Звериноголовского района Зауралья записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. Глава региона тогда отметил, что все средства на выплату зарплаты педагогам в соответствии с указами президента из областного бюджета перечислены муниципальному образованию в полном объеме, однако на уровне района и образовательных организаций они были распределены с нарушениями.

"Часть средств, предназначенных на оплату труда педагогов, была направлена на заработную плату технического персонала. Хотя средства на эти цели должен выделять муниципальный бюджет. Это послужило причиной сокращения размеров стимулирующих выплат учителям и волнения в коллективах образовательных учреждений", - сказал тогда губернатор.