Пермские энергетики борются с гололедом на проводах, чтобы не допустить аварий

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" принимает активные меры по предотвращению гололедообразования на проводах воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Известно, что резкие перепады температур и сильные снегопады вызывают интенсивное гололедообразование. Гололедно-изморозевые отложения создают экстремальные механические нагрузки на провода и опоры ЛЭП и могут привести к повреждению объектов электросетевого комплекса.

Чтобы не допустить повреждений ЛЭП и обеспеченить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей энергетики "Пермэнерго" в декабре 2017 года и начале января 2018 года выполнили большой объем работ по предотвращению обледенения ЛЭП.

Так, активнее всего мероприятия по борьбе с гололедом проводятся в зоне эксплуатационной ответственности Чусовских электрических сетей. Значительная часть ЛЭП, подверженных угрозе гололедообразования, пролегает здесь в гористой, труднодоступной местности, поэтому энергетики используют снегоходную технику. С начала зимы специалисты ЧуЭС осмотрели и освободили от гололеда 17 линий электропередачи 6-110 кВ общей протяженностью более 200 км.

Помимо механического удаления гололедных отложений с линий электропередачи в гололедоопасных районах персонал ЧуЭС выполняет и другие мероприятия. Энергетики ставят межфазные распорки на провода, устанавливают дополнительные опоры для уменьшения длины пролетов, а также монтируют провод повышенной прочности.