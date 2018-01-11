В этом году за счет федерального бюджета в Перми отремонтируют 17 дорожных объектов

В 2018 году в Перми продолжится реализация федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". В список вошли 17 дорожных объектов общей площадью более 400 тысяч кв. метров. Ещё ряд объектов ждет масштабная реконструкция и капитальный ремонт за счет бюджетов Перми и края.

Как сообщили Накануне.RU в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, перечень формировался исходя из фактического состояния дорожного покрытия и голосования пермяков на сайте администрации города и портале "Управляем вместе".

В рамках программы городу Перми выделено 600 млн рублей. Всего в списке 17 объектов. Ремонт будет проводиться комплексно – помимо проезжей части там, где это необходимо, отремонтируют тротуары, установят пешеходные ограждения, заменят бортовой камень. Вдоль автомобильной дороги по улице Старцева до развязки на Восточном обходе обновят и шумозащитные экраны.

В общей сложности за 2016-2017 годы в Перми отремонтировано два млн кв. метров дорог. Основной фронт работ в 2017 году пришелся именно на реализацию федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". В рамках данной программы в Перми было отремонтировано 19 дорожных объектов. По итогам 2017 года 56,1% автомобильных дорог в Перми соответствует нормативному состоянию. Для сравнения в 2015 году этот показатель составлял 40,4%.

Представленные на голосование, но не попавшие в перечень объекты, например, участки улиц Хабаровской, Краснополянской и Пушкарской, будут приведены в порядок за счет городских средств.

В 2018 году ряд объектов ждет масштабная реконструкция и капитальный ремонт за счет бюджетов города и края. Так, завершится масштабная реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью, что позволит расширить "узкое горлышко" на выезде из города. Также будет завершено благоустройство Северной дамбы, капитальный ремонт улицы с заменой трамвайных путей продолжится в сторону улицы Розалии Землячки.

В приоритете на ближайшие годы целый ряд крупных объектов – это улицы Строителей, Революции и Карпинского. Начать работы на этих объектах планируется в 2018 – 2019 годах.