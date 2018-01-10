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В Катав-Ивановске закрывают единственное родильное отделение, а рожениц будут направлять в Усть-Катав, Златоуст и Челябинск
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(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Южноуральцы выступили против закрытия родильного отделения в Катав-Ивановском районе. Соответствующую петицию, опубликованную на change.org, подписали уже более 200 человек. В минздраве Челябинской области объяснили, что с целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи рожениц будут направлять в Усть-Катав, Златоуст и Челябинск. При этом в больнице Катав-Ивановска сохранится родильный зал на одну койку.
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Автор петиции просит областное министерство здравоохранения пересмотреть свою позицию по поводу закрытия родильного отделения и найти акушера-гинеколога для трудоустройства в больницу.

"В состав нашего района входит 2 городских и 7 сельских поселений, в которых также живут люди и появляются на свет младенцы. Мы, жители нашего района, хотим, чтобы были созданы нормальные условия для рожениц. Министерством здравоохранения Челябинской области была разработана маршрутизация беременных женщин нашего района в ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России г. Усть-Катав. По данным maps.google.ru расстояние между двумя медицинскими учреждениями составляет 30,7 км, расчетное время в пути 37 минут. Дорога между Катав-Ивановск и Усть-Катав находится в ужасном состоянии и есть риск осложнения родов", - говорится в обращении.

В региональном минздраве сообщили, что городская больница Катав-Ивановска относится к учреждениям здравоохранения, в которых не предусмотрено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога.

"В связи с увольнением по собственному желанию одного из двух имеющихся врачей, изменена схема маршрутизации пациенток из Катав-Ивановска. С целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи беременные и роженицы низкой группы риска по материнской и перинатальной патологии направляются в медсанчасть № 162 (Усть-Катав), средней группы риска – в родильный дом Златоуста, высокой группы риска – в областной перинатальный центр", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в больнице Катав-Ивановска сохранится родильный зал на одну койку и палата для совместного пребывания матери и ребенка, также организовано круглосуточное дежурство акушерок.

В министерстве отметили, что за 2017 год в больнице Катав-Ивановска приняты 101 роды, в том числе в декабре – шесть.

Другие новости по темам: роддом, родильное отделение, минздрав, дети, роженица, больница,
10.01.2018 15:52 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:52 Екб


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В Катав-Ивановске закрывают единственное родильное отделение, а рожениц будут направлять в Усть-Катав, Златоуст и Челябинск
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