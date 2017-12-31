Задорин собрал свердловских следователей и озвучил обращение Бастрыкина

Руководитель свердловского следственного управления СК России Валерий Задорин поздравил коллектив управления с наступающим Новым годом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

29 декабря состоялось торжественное собрание, посвящённое предстоящему Новому году. В своем выступлении Валерий Задорин подвёл итоги работы следственного управления в 2017 году.

Он подчеркнул, что в уходящем году на прежнем высоком уровне осуществлялась работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, благодаря тщательному анализу уголовных дел указанной категории, применению новой криминалистической техники и возможностей экспертных исследований. На достаточно высоком уровне осуществлялось межведомственное взаимодействие между правоохранительными органами региона. Совершенствовалась работа с обращениями граждан, многие из обратившихся были приняты руководством следственного управления в ходе личного приёма.

Валерий Задорин поблагодарил собравшихся за проделанную работу и отметил, что в достигнутых в 2017 году результатах имеется вклад каждого из сотрудников следственного управления.

Поздравляя коллег с наступающим праздником, руководитель следственного управления зачитал поздравление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, адресованное всем сотрудникам ведомства, членам их семей и ветеранам службы.

Напомним, что с ноября 2017 г. в должности и.о. руководителя СУ СКР работал Михаил Бусылко.