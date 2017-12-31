В Москве задержан стрелок, устроивший пальбу возле Красной площади

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил пальбу возле Красной площади в субботу вечером.

Инцидент произошел в ресторане на улице Никольской. Злоумышленник ранил 29-летнего мужчину и 23-летнюю девушку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в воскресенье в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого.

Отмечается, что в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.