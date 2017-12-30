В РПЦ заявили, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор

В Русской православной церкви уверены, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что это (передача собора РПЦ) будет сделано в обозримом будущем", - сказал митрополит Иларион.

Он также заявил, что созданный вокруг передачи Исаакиевского собора Церкви информационный шум был спланированной провокацией.

"В значительной степени ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями оппозиции, которые ищут темы для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты. Они направлены на создание недовольства действующей властью, взаимоотношениями между Церковью и властью. И надо понимать, что такие поводы используются как раз для этого", -сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса - его владельцем остается город.