На трассе в Подмосковье образовалась 20-километровая пробка

На федеральной трассе М-7 "Волга" в районе Подмосковья образовалась 20-километровая пробка.

Как сообщает РИА Новости, затор образовался в Орехово-Зуевском районе в сторону Нижнего Новгорода. Причиной стал капитальный ремонт трассы.

Уточняется, что сам ремонт автодороги проходит на границе Московской и Владимирской областей. Общая длина реконструируемого участка трассы составляет 4 км.

В настоящее время В образовавшейся пробке стоят тысячи автомашин, среди них много фур. Движение на участке дороги, где проходит ремонт, осуществляется по двум полосам из четырех.



