Путин встретился с главой Россельхозбанка

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Руководитель банка информировал главу государства о результатах работы за текущий год и перспективных проектах по поддержке агропромышленного комплекса. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хотел бы доложить о результатах, которых мы достигли с начала текущего года. Мы продолжаем инвестировать в реальный сектор экономики. По темпам кредитования мы опережаем рынок. Кредитный портфель Россельхозбанка уже превышает 1 трл 900 млрд руб. По кредитованию АПК мы занимаем более 30% всего российского рынка, и кредитный портфель Россельхозбанка в АПК приближается к отметке 1 трлн 200 млрд руб." - доложил Патрушев.

Он также сообщил, что Россельхозбанк остаёмся основным банком, который кредитует сезонные полевые работы.

"Значительный спрос на кредиты со стороны аграриев объясняется очень высоким уровнем государственной поддержки, которая на сегодняшний день есть. Хотел бы отметить, что очень неплохо работает механизм льготного кредитования, который по вашему поручению реализуется. По новому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более 5% годовых. На наш взгляд, этот механизм очень серьёзно снижает издержки для агробизнеса. Мы активно участвуем в кредитовании в рамках этого механизма", - отметил глава Россельхозбанка.