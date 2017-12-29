Жириновский получил удостоверение кандидата в президенты

ЦИК России зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на должность президента РФ.

Жириновский, получив удостоверение кандидата в президенты, попросил ЦИК "повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов", передает "Интерфакс".

Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы государства на президентских выборах, которые пройдут в РФ в 2018 году.

Отметим, Владимир Жириновский выдвинут на президентские выборы уже в шестой раз.

Ранее Центризбирком получил заявления от 34 человек, желающих участвовать в выборах президента. 18 из них идут как самовыдвиженцы, остальные 16 - от политических партий.