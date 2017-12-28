Президент подписал указ о реорганизации госкорпорации по организации воздушного движения РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации госкорпорации по организации воздушного движения в РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации.

"Согласно указу президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 635 "О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" предприятие будет укрупнено", - говорится в сообщении.

Так, к нему присоединятся ФГУП "Центр аэронавигационной информации" (Москва), ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (Москва), ФГУП "Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи" (Ростов-на-Дону).

Реорганизация осуществляется в целях развития единой системы организации воздушного движения РФ, обеспечения транспортной безопасности и концентрации информационных и исследовательских ресурсов.

Правительству России поручено в шестимесячный срок обеспечить осуществление данных мероприятий.