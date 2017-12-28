Экс-глава администрации Среднеуральска признан виновным в покушение на взятку и злоупотреблении полномочиями

Экс-глава администрации Среднеуральска Борис Тарасов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и покушение на дачу взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, следствием и судом установлено, что в 2013 году бывший чиновник от лица администрации городского округа незаконно заключил с одним из юрлиц договор купли-продажи земельного участка за 13,9 млн руб., тогда как фактическая рыночная стоимость земельного участка составляла более 75,5 млн руб.

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, действия Бориса Тарасова причинили значительный материальный ущерб бюджету городского округа - более 49,3 млн руб., а также бюджету Свердловской области - более 12,3 млн руб.

Кроме того, в феврале прошлого года к Тарасову по телефону обратился некий гражданин, который, располагая публиковавшимися в СМИ сведениями о продаже этого земельного участка по заниженной стоимости, представился сотрудником органов правоохраны и предложил за взятку помочь экс-главе администрации избежать уголовной ответственности. В действительности же этот мужчина какого-либо отношения к органам правоохраны не имел и поступившее от него предложение было продиктовано ничем иным, как намерением похитить у обвиняемого деньги. Тарасов, ошибочно полагая, что общается с сотрудником правоохранительных органов, согласился и перечислил на банковский счет 1 млн руб. двумя частями.

Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 млн руб.