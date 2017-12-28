Борис Дубровский проинспектировал строительство кафедрального собора

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский осмотрел строительную площадку Христорождественского кафедрального собора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

На площадке возвели стены и два свода храма до отметки 19 метров. В настоящий момент уже готово подвальное помещение, где будут располагаться инженерные коммуникации. На первом этаже завершены отделочные работы, установлена купель.

Борис Дубровский подчеркнул, что необходимо организовать работу так, чтобы кафедральный собор был достроен в течение трех лет. "Эта стройка очень важна для Челябинской области", - отметил он.

Стоит отметить, что по проекту общая высота по кресту на главном куполе составит 67 метров. Южноуральский кафедральный собор войдет в топ-5 самых высоких храмов России.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим рассказал, что в следующем году в нижнем храме кафедрального собора уже будут служить божественную литургию.

Напомним, строительство кафедрального собора было начато в 2014 году. Строительство храма ведется возле ледовой арены "Трактор" на Новоградском проспекте на средства спонсоров и пожертвования южноуральцев.