Тюменского фермера судят за смерть ребенка в выгребной яме

Готово к суду уголовное дело главы крестьянского фермерского хозяйства. Ему вменяют смерть ребенка в выгребной яме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

У главы в деревне Ивашкина была овчарня для выращивания коз. Там находилась выгребная яма. Она не была закрыта. Утром 20 октября в нее угодил пятилетний мальчик.

Он пришел с матерью, которую попросили подменить на работе заболевшую доярку. Мальчика не с кем было оставить дома, и женщина взяла его собой. В итоге ребенок утонул. Дело ушло в суд.