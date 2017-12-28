Аксенов заявил, что будет работать на посту главы Крыма, пока есть воля президента и доверие крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что оценить его деятельность могут только президент РФ и жители полуострова. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции, передает МИА "Россия сегодня".

Он назвал появление таких слухов "нормальным явлением" и отметил, что не обращает на них внимание. "Оценку мне может дать президент или крымчане… Начиная еще со всех королевских дворов, самые популярные темы для обсуждения были: отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят ", — сказал Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Крыма заверил, что он будет работать на этом посту, пока "есть воля президента и пока крымчане доверяют". "Буду честно выполнять свои обязанности до момента принятия решения руководством страны. На слухи не отвлекаюсь. Меня мало волнует эта ситуация", - заявил чиновник.