Детектив Татьяны Устиновой стал самой продаваемой книгой в России

Самой продаваемой книгой в России в 2017 году стала "Селфи с судьбой" Татьяны Устиновой. Об этом сообщает Forbes. Раскупили более 81 тыс. экземпляров этого детектива. В прошлом году книга Устиновой побила этот рекорд – было продано 105 тыс. экземпляров.

Второе место в рейтинге занял роман Дины Рубиной "Бабий Ветер (75 650), а третье — книга "Где живет счастье" английской романистки Джоджо Мойес (61 000).

Также в рейтинг вошли "В тихом омуте" Пола Хокинса, "Цена вопроса" Александры Марининой, "IPhuck 10" Виктора Пелевина и "Тобол. Много званых" Алексея Иванова.

По данным Forbes, стабильным спросом у россиян пользуются и некоторые книги прошлых лет — "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса. Кроме того, издание отмечает рост интереса читателей к роману-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.