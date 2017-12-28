СКР проверяет информацию о падении лифта в многоквартирном доме в Подмосковье

Следственный комитет проверяет информацию о падении лифта в многоквартирном доме в Подмосковье. Сообщения об инциденте появились в СМИ.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, согласно этим данным, падение лифта случилось в одном из домов по улице Курыжова в городе Домодедово: в результате пострадали женщина с ребенком. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в мае этого года в южноуральском городе Златоусте двух подростков доставили в больницу с обширными ожогами поле того, как они в лифте подожгли горючую жидкость.