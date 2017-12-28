Директора челябинского предприятия будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму 9,6 млн рублей

В Челябинске будут судить директора ООО "СтройИндустрияСервис" по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,6 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в период 2015-2016 годов создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных с подконтрольными ему организациями. Представил фиктивные финансовые документы в налоговые органы и получил вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 9,6 млн рублей.

По ходатайству следователя три квартиры, два земельных участка, два легковых автомобиля и грузовой автомобиль, доли в уставном капитале коммерческих организаций обвиняемого арестованы.