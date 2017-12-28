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Сиволап выслушал приговор - 15 лет "строгача" за убийство пристава бутылкой
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(2017) | Фото: Накануне.ru

Сегодня в Свердловском областном суде огласили приговор по громкому делу о посягательстве на жизнь судебного пристава. Обвиняемый - бизнесмен Виталий Сиволап - проведет в колонии строгого режима 15 лет и 1 месяц. Он также должен выплатить компенсацию семье погибшего пристава - 3,5 млн руб.,передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Оглашая приговор, судья напомнил, что Сиволап злостно уклонился от погашения долгов и совершил посягательство на жизнь пристава. "Умышленно бросил в Дмитриева керамическую бутылку от виски. Причинил Дмитриеву черепно-мозговую травму, которая привела к смерти. Сиволап свою вину не признал", - напомнил судья. При исследовании осколков бутылки были найдены его отпечатки.

(2017)|Фото: Накануне.ru

Инцидент произошел 5 октября прошлого года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице.

(2017)|Фото: Накануне.ru

Также в ходе расследования выяснилось, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о наличии вступившего в силу решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга о взыскании с него денежных средств и имея финансовую возможность расплатиться, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Отметим, что сам Сиволап не признавал своей вины в посягательстве на жизнь судебного пристава, уверяя, что не имел умысла на это. В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Сиволапу наказания в виде 17 лет лишения свободы.

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28.12.2017 13:14 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
15:14 Екб


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Сиволап выслушал приговор - 15 лет "строгача" за убийство пристава бутылкой
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