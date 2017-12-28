Роспотребнадзор предупредил о птичьем гриппе в Европе

Роспотребнадзор предупреждает об опасности новых вспышек птичьего гриппа в странах Европы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, официальные власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и др.) в двух провинциях страны. "В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае," - отметили в Роспотребнадзоре. Ведомство ссылается на данные Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Также сообщается о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила более тысячи особей. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

При этом отмечается, что в Голландии и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышках острых кишечных инфекций на борту круизных лайнеров США.