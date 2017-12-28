В Челябинске в подвале жилого дома обнаружили около 4 кг ртути

В Челябинске в погребе жилого дома обнаружили банку с ртутью. Об этом Накануне.RU сообщили в ЕДДС города.
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Стеклянную банку, в которой находилось около 4 кг ртути, обнаружили при производстве ремонтных работ в приобретенной квартире. Она находилась в погребе под балконом первого этажа.
В ведомстве подчеркнули, что розлива ртути не было.
Емкость изъята для передачи в ОГКУ "Центр гражданской обороны и защиты населения".