В Челябинске в подвале жилого дома обнаружили около 4 кг ртути

В Челябинске в погребе жилого дома обнаружилиОб этомсообщили в ЕДДС города.

Стеклянную банку, в которой находилось около 4 кг ртути, обнаружили при производстве ремонтных работ в приобретенной квартире. Она находилась в погребе под балконом первого этажа.

В ведомстве подчеркнули, что розлива ртути не было.

Емкость изъята для передачи в ОГКУ "Центр гражданской обороны и защиты населения".