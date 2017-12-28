Правительство выделило 4 млрд на покупку самолетов Ил-96-400М

Правительство выделило 4 млрд руб. на приобретение двух самолётов Ил-96-400М производства "Объединённой авиастроительной корпорации". Постановление опубликовано на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги получит Государственная транспортная лизинговая компания. Срок ввода в эксплуатацию самолетов 2021 г.

"Предполагаемая (предельная) стоимость приобретения этих самолётов составит 14 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей за счёт внебюджетных источников, в целях дальнейшей передачи самолётов по договорам лизинга (аренды) для обеспечения механизма поддержки продаж воздушных судов Ил-96-400М", - говорится в постановлении правительства.