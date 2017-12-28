Пермячку убили, а ее квартиру сожгли, чтобы замести следы. Сын жертвы и подозреваемого тоже погиб

Погибла горожанка Лысьвы. Ее сын умер от отравления газом, потому что убийца перед уходом открыл все конфорки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

27 декабря силовикам Лысьвы сообщили, что после тушения огня в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Чапаева нашли тело убитой горожанки. Там же без сознания находился ее двухлетний сын, который вскоре умер в карете "скорой". По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний сожитель погибшей.

Во время ссоры пермяк задушил 24-летнюю возлюбленную. После он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь, которую поджег. Затем закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына, и ушел. Как показала экспертиза, пермячка умерла от механической асфиксии, а мальчик – от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.