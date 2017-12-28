Китай опроверг передачу нефти северокорейским танкерам

МИД КНР отверг обвинения в поставках нефтепродуктов Северной Корее в обход санкций ООН. Южнокорейская "Чосон ильбо" сообщила о том, что китайские танкеры передают нефть северокорейским в открытом море.

Однако, пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин назвала подобные обвинения безосновательными. До тех пор пока не определено, какие именно суда были запечатлены на спутниковых снимках, нельзя заявлять, что это были именно китайские танкеры. Пекин добросовестно и в полном объёме выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР. Если есть убедительные доказательства того, что кто-то в Китае нарушает их, то власти готовы рассмотреть этот вопрос в соответствии с законом, заявили в МИД.