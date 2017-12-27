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Гендиректор УВЗ Александр Потапов: Я горжусь нашим коллективом!
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увз,потапов (2017) | Фото:пресс-служба УВЗ

Накануне во Дворце культуры "Уралвагонзавода" подводили итоги работы корпорации в 2017 году, передает корреспондент Накануне.RU. Положительная динамика, продемонстрированная УВЗ в уходящем году, располагала к празднику. "Генералитет" в полном составе. Присутствовали руководители корпорации: генеральный директор Александр Потапов, его заместители, исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, директора по направлениям,начальники цехов и отделов, лидеры профсоюзных цеховых ячеек и первичных молодежных организаций, депутаты городской думы. Впервые именно в Нижнем Тагиле присутствовали директора заводов, КБ и НИИ, входящих в интегрированную структуру.

Торжественному вечеру в ДК предшествовало Собрание директоров корпорации УВЗ. Отметим, что оно также прошло впервые в Нижнем Тагиле. Александр Потапов в поздравительной речи отметил - по всем направлениям деятельности корпорации в 2017 году наблюдалась положительная динамика.

увз,потапов(2017)|Фото:пресс-служба УВЗ

Корпорация выполнила обязательства по Гособоронзаказу, а по некоторым изделиям - даже досрочно, поставлено более 1 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

По гражданской продукции более 90% заказов сформировано за счет инновационных моделей вагонов с увеличенной грузоподъемностью: люковых полувагонов, цистерн для химических грузов, хопперов-зерновозов и окатышевозов, всего произведено и реализовано 15 000 грузовых вагонов всех видов. По сравнению с 2016 годом объем выпуска грузовых вагонов на УВЗ вырос более чем в 2 раза. Как результат - доля корпорации на рынке выросла с 21% до 27%. Крупнейшими потребителями подвижного состава в 2017 году стали Первая грузовая компания и Федеральная грузовая компания. По словам Потапова, в 2018 году корпорация планирует изготовить более 16 тыс. вагонов.

Последовавший за собранием директоров праздничный вечер открылся демонстрацией фильма «Итоги года», произведенного студией подготовки программ УВЗ.

Приветствуя собравшихся на праздник коллег, генеральный директор Александр Потапов сказал: "В канун Нового года хотел бы отметить важные моменты и результаты, которые достигла Корпорация УВЗ. Нам исполнилось десять лет и есть к чему стремиться. В этом году по решению Президента РФ мы входим в Госкорпорацию «Ростех». Это очень важно, ведь мы становимся частью коллектива, который объединяет большое количество работников оборонно-промышленного комплекса. Людей, которые так же как и мы производят оборонную продукцию. Мы в сроки выполнили государственный оборонный заказ. Работаем на экспорт и также справляемся с задачами. И я горжусь нашим коллективом".

Коллектив корпорации поздравили приветственными телеграммами и адресами министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, полпред президента РФ В УрФО, Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Сергей Носов и другие.

носов, нижний тагил(2017)|Фото:пресс-служба УВЗ

Наград и поздравлений было много - 147 уралвагонзаводцев и работников Корпорации УВЗ были отмечены.Награды ГК «Ростех» вручили слесарю-ремонтнику автоматно-револьверного цеха Владимиру Щенникову, слесарю-ремонтнику литейного цеха №7 Дмитрию Петухову, оператору автоматических и полуавтоматических линий станков и установок цеха колесных пар Игорю Бабылеву, генеральному директору Каменск-Уральского литейного завода Анатолию Барабанову. Подарочные сертификаты получили победители корпоративных мероприятий ГК «Ростех»: турнира по боксу «Ударная десятка» Михаил Юшков и конкурса самодеятельности Александр Холоденко. Почетное звание «Заслуженный работник Уралвагонзавода» присвоено: токарю инструментального цеха Владимиру Власову, начальнику цеха холодной штамповки Анатолию Балуеву, начальнику смены главной диспетчерской Сергею Сапожкову, начальнику технологического бюро кузнечного цеха №3 Игорю Сыроедину и разметчику кузнечного цеха №2 Виктору Чеболе. Еще десять работников Уралвагонзавода были награждены корпоративным знаком «За отличие в труде» и корпоративным орденом «За доблестный труд».

Праздник УВЗ сумели сотворить собственными творческими силами. Свое мастерство заводчанам продемонстрировали - цирковой коллектив «Улыбки друзей», ансамбль скрипачей, танцевальный коллектив «Славица», ансамбль народной песни «Гуляй-поле». Первым выступил Александр Холоденко, начальник сектора производственно-экспериментального цеха УВЗ. Он исполнил песню «Памяти Карузо», с которой взял Гран-при на конкурсе Госкорпорации "Ростех" для самодеятельных артистов.

увз, скрипка, артисты(2017)|Фото:пресс-служба УВЗ

На просьбу прокомментировать организационную сторону состоявшегося праздника УВЗ - сколько было потрачено, почему именно такой формат и каковы были цели мероприятия, советник генерального директора по корпоративным коммуникация АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрий Калениченко сказал: " Дело не в деньгах, а в идее единой команды. Мы вместе и на празднике, и в работе. Генеральный проводит эту линию, а личный пример - весомейший аргумент в деле. Просто поверьте словам не PR-щика, а сотрудника компании - это было круто! Руководители почти 40-а предприятий холдинга в одном месте, а в конце мероприятия ещё и без официоза. Обсудили кучу вопросов, ну, и, конечно, подняли новогоднюю "рюмку чая" за сделанное и предстоящее!"

увз, танец, артисты(2017)|Фото:пресс-служба УВЗ

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27.12.2017 18:03 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
20:03 Екб


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Гендиректор УВЗ Александр Потапов: Я горжусь нашим коллективом!
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