Деева уволена с должности замглавы украинского МВД

Кабинет министров Украины освободил от должности замглавы МВД Анастасию Дееву.

"На заседании правительства рассматривалось заявление (Деевой об увольнении, — прим.) по собственному желанию, и решение правительства подписано", — передаёт "РИА Новости" слова вице-премьера Павла Розенко, сказанные агентству УНН.

Увольнение 25-летней замглавы МВД прокомментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, назначивший её на должность своего заместителя в октябре 2016 года. Он поблагодарил Дееву за службу и отметил, что за это время она "с блеском реализовала" все свои запланированные проекты.

"Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД!", — написал министр в Twitter.