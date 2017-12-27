Деева уволена с должности замглавы украинского МВД

Кабинет министров Украины освободил от должности замглавы МВД Анастасию Дееву.
"На заседании правительства рассматривалось заявление (Деевой об увольнении, — прим.) по собственному желанию, и решение правительства подписано", — передаёт "РИА Новости" слова вице-премьера Павла Розенко, сказанные агентству УНН.
Увольнение 25-летней замглавы МВД прокомментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, назначивший её на должность своего заместителя в октябре 2016 года. Он поблагодарил Дееву за службу и отметил, что за это время она "с блеском реализовала" все свои запланированные проекты.
"Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД!", — написал министр в Twitter.
Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.