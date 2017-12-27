Четыре чиновника администрации Нового Уренгоя наказаны после проверки высказывания школьника о "невинных фашистах"

По итогам проверки резонансного выступления школьника из Нового Уренгоя четыре сотрудника администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитическое управление муниципалитета.

Выговор объявлен заместителю главы администрации, курирующему социальную политику - Надежде Бондарь. Замглавы по внутренней политике получил предупреждение. Эту должность занимает Андрей Мартынов. Также дисциплинарные взыскания были объявлены начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления.

Также по данным издания, выговор получили директор гимназии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Отмечается, что поездка школьников в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом — руководство образовательного учреждения не уведомило власти Нового Уренгоя о договоренностях с немецкой стороной, а также о целях и содержании поездки гимназистов.

Напомним, выступая в Бундестаге, школьник из газовой столицы назвал солдат Вермахта, воевавших против СССР, "невинно убиенными". Эти слова вызвали шквал осуждения.

"Здесь дело не в наказании, не в учителях и директоре школы, здесь дело в системе. Наши школы работают с организациями, в частности, с немецкой организацией у нас. И все это происходит без контроля. Я сделала запрос по фонду Эберта. Но из департамента образования мне пришел ответ, что наше образовательное учреждение с этим фондом не работает. Но напрямую этот фонд и не работает. Национальный германский союз – основная масса его финансируется за счет бюджета Германии и какая-то часть за счет этого фонда. Здесь размышления даже не о департаменте образования, надо брать структуру повыше, федеральную, чтобы они обратили внимание на проблему. В нашем образовании очень много пробелов. И здесь наказывай, не наказывай. Недавно Кобылкин выступал, сказал, что даже не понял парень, за что его, бедолагу, преследуют. У меня претензий к парню тоже не было, это наша вина, что он не понял, за что его так. Я вам больше скажу, месяц назад, когда это все началось, я попросила своего сына узнать, как к этому относится ровесники школьника. Большинство из них даже не слышали. А остальные также посчитали, что ничего такого он не сказал. Это идет образовательный процесс на протяжении 25 лет. И это не только из-за поездок, а потому, что мы взрослые не можем определиться чего мы хотим. Разве нормально, что мы доску Маннергейма устанавливаем, драпируем мавзолей Ленина? Надо систему полностью менять", - прокомментировала итоги проверки депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина в разговоре с корреспондентом Накануне.RU.

После этого глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин вступился за парня: его удивило отсутствие сострадания у людей, которые начали издеваться над школьником и называть его нацистом. О недопустимости травли школьника заявляла и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. О том, что считают неправильными обвинения школьника из Нового Уренгоя в злом умысле и пропаганде нацизма, сообщали также и в Кремле.