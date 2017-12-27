"Уходим в отрыв": пермские рыбаки отправились в вынужденный сплав на льдине

Несколько рыбаков отправились в вынужденное плавание по Каме – оторвалась льдина, на которой они расположились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого ГУ МЧС.

Все произошло в Ленинском районе Перми. Спасателям о случившемся сообщили в 10.55. Сотрудники МЧС прибыли на место и спасли рыбаков.

Отметим, по данным соцсетей, в "заплыве" участвовали пять человек.